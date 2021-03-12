Шведский НИИ оборонных исследований заявил о преимуществе России в случае войны в непосредственной близости к Швеции.
По мнению авторов соответствующего доклада, потребуется пара месяцев, чтобы пришла помощь от США в виде усиленных сухопутных войск. А имеющиеся силы, несмотря на преимущество на море и в небе, слишком рассредоточены и имеют очень разные возможности.
НИИ советует НАТО заниматься не наращиванием сил, а убыстрением действий. Несмотря на увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не произошло, полагают специалисты.
Ранее Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Чёрном море.
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