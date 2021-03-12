На Аляске Соединённые Штаты сооружают новую систему противоракетной обороны.
Как сообщает издание Informing, Пентагон возводит на полуострове новую мощную радиолокационную станцию. Сообщается, что она будет введена в эксплуатацию уже в текущем году.
Известно, что Long Range Discrimination Radar начали строить в 2018 году на авиабазе Clear Air Force. Станция должна была заработать в прошлом году, но сроки пришлось перенести из-за пандемии.
В американском военном ведомстве отметили, что станция строится для отражения возможных ракетных ударов Ирана и Северной Кореи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.