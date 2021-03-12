Пентагон строит на Аляске новую систему ПРО

На Аляске Соединённые Штаты сооружают новую систему противоракетной обороны.

Как сообщает издание Informing, Пентагон возводит на полуострове новую мощную радиолокационную станцию. Сообщается, что она будет введена в эксплуатацию уже в текущем году.

Известно, что Long Range Discrimination Radar начали строить в 2018 году на авиабазе Clear Air Force. Станция должна была заработать в прошлом году, но сроки пришлось перенести из-за пандемии.

В американском военном ведомстве отметили, что станция строится для отражения возможных ракетных ударов Ирана и Северной Кореи.