На российскую базу в Сирии был доставлен георадар, предназначенный для поиска укрытий боевиков.
Как сообщает издание terrnews. com, георадар под названием "Око-3", позволяет обнаруживать вражеские укрытия под землёй на глубине до 50 метров.
"Предназначение — это ведение туннельной войны. В расчёт берется то, что разного рода бандформирования применяют горнопроходческую и метростроевскую технику для изготовления и оборудования подкопов в целях совершения диверсионно-террористических актов", — цитирует издание замначальника инженерных войск группировки войск ВС РФ в САР подполковника Павла Реуцкого.
Отмечается, что радар может фиксировать не только укрытия террористов, но и оружейные схроны.
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