Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину

На Украину прибыла делегация сухопутных сил НАТО во главе с генералом Роджером Клотье.

Как сообщает издание evo-rus.com, о прибытии делегации сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский, который обсудил с Клотье развития сотрудничества ВС Украины и НАТО.

"Я здесь, чтобы понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнёром", — цитирует издание Клотье.