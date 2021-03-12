На Украину прибыла делегация сухопутных сил НАТО во главе с генералом Роджером Клотье.
Как сообщает издание evo-rus.com, о прибытии делегации сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский, который обсудил с Клотье развития сотрудничества ВС Украины и НАТО.
"Я здесь, чтобы понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнёром", — цитирует издание Клотье.
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