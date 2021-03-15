Стартовали сборы новобранцев центра спасательных операций "Лидер"

В Московской области стартовали сборы новобранцев центра спасательных операций особого риска "Лидер".

Как сообщает RT, тренировка для новоиспечённых спасателей проходит в подмосковном Ногинске. Сборы продлятся до конца мая, после чего новобранцев ожидает аттестация. Успешно прошедшим её новичкам будет присвоена квалификация "спасатель".

Известно, что личный состав подразделения представлен в основном офицерами. Среди задач, выполняемых военнослужащими центра, — ликвидация химической и радиоактивной утечек, аварийно-спасательные работы в труднодоступной местности, водолазные работы, десантирование и разминирование.

"Мы называем себя спецназом МЧС России и делаем всё, чтобы поддерживать этот престижный статус. "Лидер" — это войсковая часть в структуре МЧС, при этом нетипичная. Превалирующее число сотрудников — офицеры, то есть военнослужащие с высшим образованием. Сюда отбираются лучшие кадры, люди, способные постоянно совершенствовать свои навыки спасателя", — цитирует RT начальника отдела воспитательной работы и связей с общественностью центра Андрея Дубошеева.