СМИ: ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность

По сообщениям некоторых СМИ украинские войска на линии разграничения в Донбассе приведены в состояние полной боевой готовности.

Как сообщает издание runews24. ru, по некотором данным, противоборствующие стороны приблизились друг к другу на расстояние около 400-700 метров, что фактически соответствует позициям, занимаемым сторонами до перемирия.

"Едва ли не каждый день в окопы приходят проверки, причем, проверяют не соблюдение условий перемирия, а укомплектованность личного состава, а также исправность техники и оружия. Военных прививают от COVID-19 и неохотно отпускают в увольнительные", — цитирует издание Страна. ua источник в ВСУ.

Ранее в украинском военном ведомстве заявили о преимуществе в технике и по личному составу над самопровозглашёнными республиками.