Доля "срочников" в российской армии сократилась до 30%

Доля военнослужащих, проходящих службу, по призыву составляет примерно треть от общего числа военных российской армии.

Как сообщает ТАСС, наибольшую долю в войсках составляют "контрактники". Соответствующее заявление на круглом столе сделал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники", — цитирует ТАСС Шаманова.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что число военнослужащих, проходящих службу по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч человек, а контрактников в войсках насчитывается уже более 405 тысяч.