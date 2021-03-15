Доля военнослужащих, проходящих службу, по призыву составляет примерно треть от общего числа военных российской армии.
Как сообщает ТАСС, наибольшую долю в войсках составляют "контрактники". Соответствующее заявление на круглом столе сделал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники", — цитирует ТАСС Шаманова.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что число военнослужащих, проходящих службу по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч человек, а контрактников в войсках насчитывается уже более 405 тысяч.
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