Украинские военные экстренно развернули в Донбассе комплексы С-300В1

Украинские военные в экстренном порядке разместили не менее пяти ЗРК С-300В1 в окрестностях Донбасса.

Как сообщает издание news-r.ru, комплексы были развёрнуты в условиях максимальной срочности.

"Генштаб ВСУ решил обеспечить наземным частям армии защиту от воздушного нападения с применением истребителей или баллистических ракет. В горячий регион переброшено несколько комплексов ПВО. Как сообщают СМИ Украины, силы ПВО страны состоят из 11 ракетных дивизионов средней дальности "Бук-М1" и около 35 дивизионов большой дальности С-300. Однако эти системы ПВО являются старыми вариантами, восходящими к советским временам, они имеют определенные ограничения по дальности, и большинство из них не может поражать свои цели на дальности свыше 55 км", — цитирует украинские источники издание "Dat Viet".

Эксперты предполагают, что решение ВСУ о переброске С-300 связано с появлением информации о наличии у самопровозглашённых республик штурмовиков Су-25 и ракетных комплексов.