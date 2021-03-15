Украинские военные в экстренном порядке разместили не менее пяти ЗРК С-300В1 в окрестностях Донбасса.
Как сообщает издание news-r.ru, комплексы были развёрнуты в условиях максимальной срочности.
"Генштаб ВСУ решил обеспечить наземным частям армии защиту от воздушного нападения с применением истребителей или баллистических ракет. В горячий регион переброшено несколько комплексов ПВО. Как сообщают СМИ Украины, силы ПВО страны состоят из 11 ракетных дивизионов средней дальности "Бук-М1" и около 35 дивизионов большой дальности С-300. Однако эти системы ПВО являются старыми вариантами, восходящими к советским временам, они имеют определенные ограничения по дальности, и большинство из них не может поражать свои цели на дальности свыше 55 км", — цитирует украинские источники издание "Dat Viet".
Эксперты предполагают, что решение ВСУ о переброске С-300 связано с появлением информации о наличии у самопровозглашённых республик штурмовиков Су-25 и ракетных комплексов.
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