В рамках второго этапа испытаний боевых машин поддержки танков "Терминатор" были проведены контрольные стрельбы.
Как сообщает издание "Военное дело", манёвры проходили на полигоне в Челябинской области.
"Стрельбы осуществлялись на специально подготовленном участке полигона с обновленной мишенной обстановкой из всего штатного вооружения БМПТ, которое включает в себя: две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д", — цитирует издание сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что на прошедшей неделе "Терминаторов" впервые испытали в боевых порядках с танками.
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