Шойгу: Россия ответит на размещение Соединёнными Штатами новых ракет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее.

Как сообщает vesti. ru, соответствующее заявление глава российского военного ведомства сделал в интервью одному из казахстанских СМИ. Шойгу отметил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать оружие, если оно не будет находиться в Европе. В то же время, если США разместит ракеты в Европе, Японии или Южной Корее, российская сторона вынуждена будет отреагировать должным образом.