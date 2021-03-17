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Шойгу: Россия ответит на размещение Соединёнными Штатами новых ракет

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее.

Как сообщает vesti. ru, соответствующее заявление глава российского военного ведомства сделал в интервью одному из казахстанских СМИ. Шойгу отметил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать оружие, если оно не будет находиться в Европе. В то же время, если США разместит ракеты в Европе, Японии или Южной Корее, российская сторона вынуждена будет отреагировать должным образом.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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