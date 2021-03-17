Новый министр обороны Тайваня не исключил, что Китай может начать войну против острова.
Как сообщает rtvi. com, Чиу Куо-чэн, выступая в парламенте, сообщил, что Тайвань увеличил численность личного состава и вооружений на острове Иту-Аба в Южно-Китайском море.
Это объясняется тем, что КНР усилил активность вблизи Тайваня, пытаясь заставить Тайбэй согласиться с суверенитетом Китая.
"Они способны начать войну", — цитирует издание Чиу Куо-чэн.
Кроме того, министр обороны островного государства сообщил, что США одобрили разрешения на экспорт оборудования для подводного флота Тайваня. Его строительство было начато в прошлом году. Отмечается, что администрация Байдена не повлияла на договорённости о закупках вооружения Тайванем у США.
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