В Тайване не исключили, что КНР начнёт войну против острова

Новый министр обороны Тайваня не исключил, что Китай может начать войну против острова.

Как сообщает rtvi. com, Чиу Куо-чэн, выступая в парламенте, сообщил, что Тайвань увеличил численность личного состава и вооружений на острове Иту-Аба в Южно-Китайском море.

Это объясняется тем, что КНР усилил активность вблизи Тайваня, пытаясь заставить Тайбэй согласиться с суверенитетом Китая.

"Они способны начать войну", — цитирует издание Чиу Куо-чэн.

Кроме того, министр обороны островного государства сообщил, что США одобрили разрешения на экспорт оборудования для подводного флота Тайваня. Его строительство было начато в прошлом году. Отмечается, что администрация Байдена не повлияла на договорённости о закупках вооружения Тайванем у США.