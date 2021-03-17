Военный аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков высмеял хвастовство Украины новой ракеты, которая оказалась модернизированной версией старой советской.

Как сообщает "Общественная служба новостей", речь идёт о ракете "Нептун", которую на Украине позиционируют как новый вид вооружений, не имеющий аналогов.

"Эта ракета не что иное, как украинская модернизация старой советской ракеты Х-35. Она состоит на вооружении Украины, она им досталась от Советского союза. И представляет собой не что иное, как концепцию американской ракеты "Гарпун". Поэтому, такая ракета в России тоже есть. Она прошла несколько глубоких модернизаций и превосходит украинские аналоги. Что касается борьбы с такими ракетами: в Соединённых штатах Америки были уничтожены 70% ракет "Томогавк". Ракета имела те же самые режимы полёта, как и "Гарпун". То есть сбивать такие ракеты, обнаруживать и уничтожать их мы можем и умеем. На сухопуте эту задачу выполняет комплекс "Панцирь". На кораблях для борьбы используют комплексы "Кинжал", "Кортик" и морскую версию "Панциря". Эти ракеты, конечно, представляют угрозу для России, но не являются фатальной. Украинцы просто преувеличивают", — цитирует ОСН Сивкова.