Британский генерал раскритиковал состояние вооружённых сил страны

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании, генерал Ричард Даннат раскритиковал состояние британской армии.

Как сообщает издание infosmi. net, по мнению высокопоставленного военного, армия Великобритании на сегодняшний день непригодна для ведения боевых действий.

Даннат считает, что британское минобороны зря приобрело истребители F-35B. По мнению генерала, стоимость этих самолётов сильно завышена, а их эксплуатация приводит к дополнительным затратам. Генерал считает, что стоимость этих истребителей не соответствует боеспособности армии.