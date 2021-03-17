Военнослужащие самопровозглашённых ДНР и ЛНР получили новые внедорожники УАЗ "Патриот".
Как сообщает издание sm. news, в церемонии передачи автомобилей Народной милиции ЛНР прошла с участием главы ЛНР Леонида Пасечника. Он передал в распоряжение народной милиции пять новых внедорожников.
В свою очередь, начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко рассказал, что в ближайшее время полученные автомобили будут задействованы в выполнении боевых задач на линии соприкосновения.
Отмечается, что аналогичный подарок вручил бойцам ДНР глава республики Денис Пушилин.
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