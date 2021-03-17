Третья с начала месяца флотилия НАТО вошла в Чёрное море

Третья с начала марта флотилия Североатлантического альянса вошла в Чёрное море.

Как сообщает издание rosbalt. ru, 17 марта в черноморскую акваторию вошли испанский ракетный фрегат Mendez Nuñez и минный тральщик типа Segura. Известно, что после того, как суда покинули пределы территориальных вод Турции, испанские корабли были взяты на сопровождение кораблями Черноморского флота ВМФ России.

Гесек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс направляет корабли в Чёрное море в связи с усилением военного присутствия России в регионе.