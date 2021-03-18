Соединённые Штаты ввели запрет на торговлю оружия с Россией

Соединённые Штаты внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещена торговля оружием.

Как сообщает издание "Свободная пресса", ограничения вступают в силу с 18 марта текущего года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепа. Согласно заявлению, позиция США заключается в "отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России".

Отмечается, что исключение сделано лишь для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса.