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Соединённые Штаты ввели запрет на торговлю оружия с Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Соединённые Штаты внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещена торговля оружием.

Как сообщает издание "Свободная пресса", ограничения вступают в силу с 18 марта текущего года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепа. Согласно заявлению, позиция США заключается в "отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России".

Отмечается, что исключение сделано лишь для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса.

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Автор: Максим Щегольков
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