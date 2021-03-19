В военкомате рассказали, как подготовиться к весеннему призыву

Председатель призывной комиссии рассказал о том, как будущим защитникам Родины подготовиться к весенней призывной кампании.

Как сообщает телеканал "360", призывники начнут получать повестки с 1 апреля, а молодые педагоги и жители Крайнего Севера — с 1 мая.

Председатель призывной комиссии Денис Беляевский рассказал "360", что игнорировать повестки призывник не может, иначе он рискует попасть в категорию нарушителей закона.

"В случае неявки без уважительных причин призывник считается уклоняющимся от военной службы и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", — цитирует Беляевского "360".

После получения повестки будущий воин обязан явиться в военкомат, где его направят на медкомиссию. Если у медиков возникнут вопросы, связанные с определением категории годности призывника, может быть назначена дополнительная медицинская комиссия.

Кроме медкомиссии призывник пройдёт психологический отбор и направится на заседание призывной комиссии.

Затем будущим солдатам присваивают категорию годности к службе, всего их пять:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Представители первых двух категорий будут направлены на сборные пункты, где им дадут звание, личный жетон и обмундирование. С этого момента для них начинается служба.

Альтернативная служба

Россияне имеют право пойти на альтернативную службу вместо срочной военной. Она длится 18 месяцев, если проходить её в организациях Вооружённых сил, и 21 месяц — в подведомственных органах исполнительной власти. Такой вид службы можно выбрать, если военная служба противоречит убеждениям, религии или призывник принадлежит к малочисленным коренным народам страны. Как правило, альтернативная служба проходит в домах престарелых, больницах и иных социальных учреждениях.

"Призывник имеет право подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где он состоит на воинском учете, в следующие сроки: до 1 апреля — граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре-декабре текущего года; до 1 октября — граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле-июне следующего года, то есть за полгода до окончания действия отсрочки", — рассказал "360" Денис Беляевский.

Отсрочка

Весной не призываются сельские жители, задействованные в посевных и уборочных работах. Эти молодые люди, как правило, уходят служить осенью.

Кроме того, отсрочка может быть предоставлена по состоянию здоровья, соответствующее решение принимает комиссия.

Молодые люди, которые ухаживают за больным родственником, ребёнком-инвалидом до трёх лет, отцы двоих детей или будущие отцы, чья жена находится на сроке беременности не менее 22 недель, отцы-одиночки и депутаты также имеют право на получение отсрочки.

Для того, чтобы получить отсрочку, призывник должен своевременно предоставить необходимые справки в военкомат.

Уклонистов ждёт наказание

Отмечается, что уклонение от службы в армии является уголовным преступлением. Уклонистов может ждать наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в настоящее время депутаты рассматривают проект закона о многократном увеличении штрафов за неявку по повестке, уклонение от медицинской или призывной комиссии.