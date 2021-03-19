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Турция заявила о ракетном обстреле провинции Килис

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны Турции заявило о ракетном обстреле провинции Килис со стороны Сирии.

Как сообщает RT, по информации турецкого военного ведомства в результате инцидента никто не пострадал.

"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено. Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь (с сирийской территории) был прекращён. По точкам, из которых, как было определено, вёлся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь", — цитирует издание сообщение минобороны Турции.

Отмечается, что турецкие силы, дислоцированные в регионе, были предупреждены об инциденте.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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