Турция заявила о ракетном обстреле провинции Килис

Министерство обороны Турции заявило о ракетном обстреле провинции Килис со стороны Сирии.

Как сообщает RT, по информации турецкого военного ведомства в результате инцидента никто не пострадал.

"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено. Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь (с сирийской территории) был прекращён. По точкам, из которых, как было определено, вёлся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь", — цитирует издание сообщение минобороны Турции.

Отмечается, что турецкие силы, дислоцированные в регионе, были предупреждены об инциденте.