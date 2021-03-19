Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море

В Чёрном море корабли береговой охраны Грузии и второго постоянного морского подразделения НАТО провели совместные учения.

Как сообщает ТАСС, суда Североатлантического альянса вошли в территориальные воды Грузии 15 марта и в настоящее время уже покинули страну.

"В совместных морских манёврах принимали участие суда береговой охраны погранполиции МВД класса "Айленд" — "Диоскурия" и "Очамчира", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса", — приводит ТАСС сообщение МВД Грузии.