В Чёрном море корабли береговой охраны Грузии и второго постоянного морского подразделения НАТО провели совместные учения.
Как сообщает ТАСС, суда Североатлантического альянса вошли в территориальные воды Грузии 15 марта и в настоящее время уже покинули страну.
"В совместных морских манёврах принимали участие суда береговой охраны погранполиции МВД класса "Айленд" — "Диоскурия" и "Очамчира", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса", — приводит ТАСС сообщение МВД Грузии.
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