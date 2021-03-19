Турция начинает производство нового бронетранспортёра Pars İzci для нужд жандармерии и армии.
Как сообщает "Военное обозрение", управление оборонной промышленности Турции заключило контракт на производство и поставку бронемашин с компанией FNSS на 14-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.
Известно, что БТР Pars İzci будет производиться в пяти модификациях на шасси с колёсными формулами 6х6 и 8х8. О том, каким вооружением оснащены машины, в настоящее время сведений нет.
Известно, что первые БТР поступят в подразделения уже в 2022 году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.