Производство бронетранспортёров Pars İzci стартовало в Турции

Турция начинает производство нового бронетранспортёра Pars İzci для нужд жандармерии и армии.

Как сообщает "Военное обозрение", управление оборонной промышленности Турции заключило контракт на производство и поставку бронемашин с компанией FNSS на 14-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

Известно, что БТР Pars İzci будет производиться в пяти модификациях на шасси с колёсными формулами 6х6 и 8х8. О том, каким вооружением оснащены машины, в настоящее время сведений нет.

Известно, что первые БТР поступят в подразделения уже в 2022 году.