Соединённые Штаты испытали систему перехвата сверхзвуковых ракет

Соединённые Штаты испытали новейшую систему, способную перехватывать российские сверхзвуковые ракеты.

Как сообщает "Общественная служба новостей", испытания новой системы радиоэлектронного воздействия AOEW прошли успешно.

В корпорации Lockheed Martin, которая занималась разработкой системы, заявили, что с помощью мощного радиоэлектронного воздействия системе удалось сбить несколько российских сверхзвуковых противокорабельных ракет.

Представители компании заявили, что в дальнейшем будет отрабатываться перехват российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Новейшая американская система AOEW способна обнаруживать и вычислять траекторию полета ракеты, скорость, конечную цель и выполнять перехват противокорабельных ракет. В результате радиоэлектронного подавления ракета теряет сигнал и самоуничтожается.