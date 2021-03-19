ВКС России перебросили в Сирию звено истребителей-бомбардировщиков Су-34 в сопровождении Ту-154.
Как сообщает издание news-r.ru, российские самолёты прибыли на авиабазу Хмеймим. Отмечается, что самолёты были переброшены в Сирию для противостояния турецким формированиям в Латакии и Идлибе.
"Сегодня из аэродрома Приволжский под Астраханью на авиабазу "Хмеймим" прибыл борт-лидер Ту-154 85042, который привёл группу истребителей. Летели как обычно через Каспий, по короткому маршруту через Иран", — сообщает Telegram-канал "Записки охотника".
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