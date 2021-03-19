Разведчики Восточного военного округа получат новые автоматы АК-12

Мотострелковые и разведывательные подразделения Восточного военного округа получат на вооружение новейшие автоматы АК-12.

Как сообщает издание riafan. ru, первыми новое оружие получат военнослужащие Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Отмечается, что среди преимуществ нового автомата — малая отдача, способность малошумной и беспламенной стрельбы, улучшенная эргономика. Кроме того, автомат можно перезарядить одной рукой без передёргивания затвора.

Прицельная дальность стрельбы составляет тысячу метров, а скорострельность — 700 выстрелов в минуту.