Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в получении взяток заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщает суд.
"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года", — говорится в сообщении.
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