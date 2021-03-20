Обвиняемого в коррупции новосибирского замглавы транспорта арестовали

Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в получении взяток заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщает суд.

"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года", — говорится в сообщении.