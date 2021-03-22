Появление у России гиперзвукового оружия заставило США задуматься о форсированной модернизации своих систем ПРО.
Как сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне, в первую очередь модернизации должна быть подвергнута система командования и контроля, боевого управления и связи. Планируется, что такая мера позволит усилить защиту от баллистических ракет.
При этом в Соединённых Штатах отмечают важность ускорения процесса модернизации.
"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", — цитирует РИА "Новости" текст документа.
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