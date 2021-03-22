Генерал-лейтенант ВВС Айтеч Бижев ответил японцам, возмущённым полётами российской авиации над Тихим океаном.
В японском журнале Shukan Gendai был опубликован материал с критикой полёта российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Читатели издания также были возмущены пролётом российской авиации и стали угрожать "нацеливанием ядерных ракет на Москву".
Генерал-лейтенант, бывший замглавкома ВВС России Айтеч Бижев назвал такую критику безосновательной.
"Это необоснованная истерика. Пролёт наших самолётов плановый, в нейтральных водах. Мы не нарушали ничьей территории. Американцы и страны-участницы блока НАТО летают ежедневно рядом с нашими границами. И мы никому не высказываем предупреждений. Провокационных демонстрационных полётов наши экипажи никогда не совершают. Проводился облёт с целью узнать, что изменилось на границах за сутки. У этих стратегических бомбардировщиков даже нет ядерного оружия на борту. Истерика японцев не обоснована ничем. Просто повод лишний раз тявкнуть на Россию", — рассказал Бижев Общественной службе новостей.
В то же время, отмечается, что позицию авторов статьи разделили далеко не все читатели. Многие из них призвали журналистов не разжигать рознь.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.