Генерал-лейтенант ВВС Айтеч Бижев ответил японцам, возмущённым полётами российской авиации над Тихим океаном.

В японском журнале Shukan Gendai был опубликован материал с критикой полёта российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Читатели издания также были возмущены пролётом российской авиации и стали угрожать "нацеливанием ядерных ракет на Москву".

Генерал-лейтенант, бывший замглавкома ВВС России Айтеч Бижев назвал такую критику безосновательной.

"Это необоснованная истерика. Пролёт наших самолётов плановый, в нейтральных водах. Мы не нарушали ничьей территории. Американцы и страны-участницы блока НАТО летают ежедневно рядом с нашими границами. И мы никому не высказываем предупреждений. Провокационных демонстрационных полётов наши экипажи никогда не совершают. Проводился облёт с целью узнать, что изменилось на границах за сутки. У этих стратегических бомбардировщиков даже нет ядерного оружия на борту. Истерика японцев не обоснована ничем. Просто повод лишний раз тявкнуть на Россию", — рассказал Бижев Общественной службе новостей.

В то же время, отмечается, что позицию авторов статьи разделили далеко не все читатели. Многие из них призвали журналистов не разжигать рознь.