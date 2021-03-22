Российские военные в Сирии захватили новую версию ракеты Tomahawk

Российским военнослужащим в Сирии удалось захватить новейшую версию американской ракеты Tomahawk Block IV.

Как сообщает издание news-r. ru, российские военные получили ракеты, когда американцы выпустили их по объектам в Сирии, однако боеприпасы не разорвались. После этого сирийские военные передали ракеты российским коллегам.

"Попытка Соединённых Штатов нанести удары крылатыми ракетами по территории Сирии завершилась тем, что большая часть из них была заглушена средствами РЭБ ВС РФ. В Пентагоне осознали данную проблему и попытались создать новую версию Tomahawk Block V. Но усовершенствования, вероятно, были незначительными, и Россия запросто может получить доступ к обновлённым системам", — цитирует слова аналитика издание avia. pro.