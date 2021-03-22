Террористы нанесли ракетный удар по жилым кварталам Алеппо

Террористы впервые за долгое время нанесли ракетный удар по жилым кварталам сирийского Алеппо.

Как сообщает издание rossaprimavera. ru, удар был нанесён боевиками из протурецких формирований 21 марта. В результате атаки погибли двое мирных жителей. Ещё несколько человек, в том числе дети, получили ранения. Ударом повреждены некоторые жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Город Алеппо был освобождён от террористов в начале прошлого года. Боевики вели обстрелы из захваченного ими восточного пригорода, однако сирийской армии и её союзникам удалось освободить город.