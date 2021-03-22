Террористы впервые за долгое время нанесли ракетный удар по жилым кварталам сирийского Алеппо.
Как сообщает издание rossaprimavera. ru, удар был нанесён боевиками из протурецких формирований 21 марта. В результате атаки погибли двое мирных жителей. Ещё несколько человек, в том числе дети, получили ранения. Ударом повреждены некоторые жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Город Алеппо был освобождён от террористов в начале прошлого года. Боевики вели обстрелы из захваченного ими восточного пригорода, однако сирийской армии и её союзникам удалось освободить город.
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