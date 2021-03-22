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Новые модификации авиатренажёров разрабатывают в России

Силовые структуры » Министерство обороны

В России разрабатываются более 10 новых модификаций военных и гражданских авиатренажёров.

Как сообщает ТАСС, разработки в данном направлении ведёт холдинг "Технодинамика".

"Реализовано более 300 проектов для 50 модификаций различных типов летательных аппаратов. Вместе с тем, мы не намерены останавливаться на достигнутом и в настоящее время разрабатываем более 10 новых модификаций тренажёров как для военных, так и гражданских машин", — рассказал ТАСС гендиректор холдинга Игорь Насенков.

Известно, что новые тренажёры создаются для вертолетов Ка-28, Ми-8АМТШ и Ка-52, а также для самолётов Ил-76МД и Су-34 и других.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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