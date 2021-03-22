Стали известны сроки госиспытаний колёсной гаубицы "Мальва"

Стали известны сроки проведения государственных испытаний 152-мм колёсной гаубицы "Мальва".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания новой российской гаубицы запланированы на начало 2022 года.

"В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания опытного образца новейшего самоходного артиллерийского орудия калибра 152-мм 2С43 "Мальва". По их результатам представители военного ведомства должны подтвердить соответствие опытной артустановки требованиям технического задания. В случае положительного результата, САО будет допущено на государственные испытания, начало которых предварительно намечено на первый квартал 2022 года", — цитирует агентство слова источника.