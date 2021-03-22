Полк для участия в гибридных конфликтах создадут в Великобритании

В Великобритании будет сформировано подразделение, специализирующееся на гибридных конфликтах.

Как сообщает ТАСС, в британской армии появится полк рейнджеров, который будет специализироваться на специальных операциях и гибридных конфликтах.

"На суше передовым подразделением нашей армии станет новый Полк рейнджеров особого назначения. Его состав сможет действовать бок о бок с нашими партнерами в условиях повышенного риска. Эти воины "серой зоны" будут готовы к быстрому развертыванию по всему миру. Мы будем укреплять партнерство с Оманом, Кенией, Белизом и Германией, чтобы проводить постоянную подготовку в различных регионах", — цитирует ТАСС главу Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.