Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к проведению испытаний баллистической ракеты "Сармат".
Как сообщает издание discover24. ru, по словам Рогозина, новая ракета должна поступить в войска уже в 2022 году. Перед этим она пройдёт комплекс испытаний.
Известно, что в настоящее время идёт подготовка шахт для ракет, а также разрабатывается план лётных испытаний.
"Идет развертывание работ по ракете сверхтяжёлого класса, начало лётных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и развертывание ее боевой инфраструктуры", — приводит слова Рогозина издание "Оренбург Медиа"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.