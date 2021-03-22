Дмитрий Рогозин анонсировал испытания ракеты "Сармат"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к проведению испытаний баллистической ракеты "Сармат".

Как сообщает издание discover24. ru, по словам Рогозина, новая ракета должна поступить в войска уже в 2022 году. Перед этим она пройдёт комплекс испытаний.

Известно, что в настоящее время идёт подготовка шахт для ракет, а также разрабатывается план лётных испытаний.

"Идет развертывание работ по ракете сверхтяжёлого класса, начало лётных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и развертывание ее боевой инфраструктуры", — приводит слова Рогозина издание "Оренбург Медиа"