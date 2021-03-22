МКС изменит высоту своей орбиты

Международная космическая станция в очередной раз изменит высоту своей орбиты.

Как сообщает издание "Свободная пресса", об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". Известно, что высота орбиты будет изменена 2 апреля в 15:29 по московскому времени, когда из ЦУП будет подан сигнал на включение двигателей пристыкованного к МКС космического корабля "Прогресс МС-14".

"В настоящее время специалисты рассчитывают точные параметры увеличения высоты орбиты, о которых будет сообщено дополнительно", — цитирует издание сообщение "Роскосмоса".

Отмечается, что в предыдущий раз орбита МКС корректировалась 12 марта.