Американцы захватили в Ливии второй российский ЗРПК "Панцирь-С1"

Американцам удалось заполучить второй зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

Как сообщает издание avia. pro, по информации СМИ США получили комплекс в обмен на значительную сумму.

По некоторым данным, американцы специально наняли ливийских ополченцев для захвата "Панцирь-С1".

Отмечается, что речь идёт не об экспортной версии комплекса, а о той, что стоит на вооружении российской армии.

"Общественная служба новостей" сообщает, что в последствии комплекс вывезли из Ливии американским самолётом С-17.