Американцам удалось заполучить второй зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.
Как сообщает издание avia. pro, по информации СМИ США получили комплекс в обмен на значительную сумму.
По некоторым данным, американцы специально наняли ливийских ополченцев для захвата "Панцирь-С1".
Отмечается, что речь идёт не об экспортной версии комплекса, а о той, что стоит на вооружении российской армии.
"Общественная служба новостей" сообщает, что в последствии комплекс вывезли из Ливии американским самолётом С-17.
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