В Киеве указали на нужность "согласия России" на мир в Донбассе

Донбасский конфликт с Украиной можно решить в течение недели в случае "согласия на то России". Так утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продуманно. Поэтому нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю", — уверяет политик.

Он отметил ухудшение ситуации в "горячем регионе" со второй половины декабря и снижении эффективности переговоров в трехсторонней контактной группе.

Ранее руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний отметил: Киеву важнее "приказы сверху"¸ чем благо народа Украины, потому и не решается миром ситуация в Донбассе.