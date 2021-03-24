Согласно данным статистики, почти половина украинцев выступает за проведение военной операции в Крыму и Донбассе.

Как сообщает издание politnavigator.net, такие данные были озвучены на пресс-конференции в Киеве.

"Мы поставили вопрос, согласны ли украинцы с необходимостью военной операции с восстановлением территориальной целостности в отношении Донбасса и относительно Крыма.

Мы поставили отдельно эти вопросы. 42 процента украинцев согласны, что военная операция необходима для восстановления территориальной целостности в Донбассе, где-то 25 процентов противоположного мнения.

А 37,4 процента считают, что военную операцию необходимо также провести и в отношении Крыма, и 27 процентов тех, кто с этим не согласен. То есть в большинстве своём украинцы больше склонны к военной операции в Донбассе, чем в отношении Крыма", — цитирует издание научного директора Школы политической аналитики НаУКМА Анну Осипчук.