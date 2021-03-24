32 тысячи военных излечились от коронавируса

По данным Министерства обороны Российской Федерации, общее количество излечившихся от коронавируса военнослужащих с помощью ведомственных и гражданских медиков в армии и на флоте составило 32 050 человек.

Информация была представлена в специальном бюллетене военного ведомства. Согласно представленной информации, с марта 2020 года 111 393 представителя вооружённых сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

531 военнослужащий с положительным тестом на COVID-19 находятся на контроле у врачей.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи — от диагностики до хирургического лечения — по самому широкому спектру патологий, в том числе от коронавирусной инфекции", — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.