Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" впервые организовала боевые стрельбы на самолетах Су-35С — с отличным качеством, как сообщило их руководство.
Основной задачей стрельб стала моральная подготовка летчиков. Использование Су-35С стало одним из завершающих этапов переучивания и освоения нового типа авиационной техники. Старт состоялся на аэродроме Кубинка, а сами стрельбы — на Ладожском полигоне. Стреляли ракетами "воздух-воздух" по парашютным мишеням.
В Минобороны РФ отметили, что экипажи пилотажных групп выполняли пуски ракет по воздушной цели на высоте около 9 тыс. м и на скорости порядка 700 км/ч.
В ноябре 2020 года в Карелии экипажи новейших истребителей Су-35С отработали ведение высокоманевренного боя на различных высотах.
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