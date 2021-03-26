Спецоперация ФСБ: в Ростове-на-Дону задержана группа экстремистов

В столице Южного федерального округа проведена акция силовых служб.
Региональное отделение ФСБ России провело задержание в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, готовивших акции вандализма в отношении имущественных объектов федеральных и региональных органов госвласти.
Данная информация была озвучена Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ совместно с МВД России в Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности", — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону и Ростовской области осуществлялись неоднократные задержания террористов и экстремистов. Их активизация в регионе обусловлена конфликтом в Донбассе и работой украинских спецслужб по дестабилизации ситуации в приграничных субъектах Российской Федерации.
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