Северная Корея прокомментировала последний запуск баллистических ракет в сторону Японского моря. Ее власти расценивают его как действие, основанное на праве на самооборону.
"В нынешней обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия, нам пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности нашего государства", — заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль.
Комментарий американского президента Джо Байдена, который назвал запуск ракеты нарушением резолюции 1718 Совета Безопасности ООН, в КНДР посчитали проявлением враждебности. По мнению Ли Бён Чхоля, новая администрация США "взяла неправильный старт" в политике, и государство продолжит наращивать военную мощь.
Ранее сообщалось, что Сеул недоволен текущей ситуацией и задумывается о "полноценном ответе".
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