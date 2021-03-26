КНДР оценила пуск ракеты в Японское море как самозащиту

Северная Корея прокомментировала последний запуск баллистических ракет в сторону Японского моря. Ее власти расценивают его как действие, основанное на праве на самооборону.

"В нынешней обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия, нам пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности нашего государства", — заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль.

Комментарий американского президента Джо Байдена, который назвал запуск ракеты нарушением резолюции 1718 Совета Безопасности ООН, в КНДР посчитали проявлением враждебности. По мнению Ли Бён Чхоля, новая администрация США "взяла неправильный старт" в политике, и государство продолжит наращивать военную мощь.

Ранее сообщалось, что Сеул недоволен текущей ситуацией и задумывается о "полноценном ответе".