Российские военные самолеты пролетели над странами НАТО

Полеты военных самолетов стран США и ЕС не могут оставаться без ответа. Именно такой позиции придерживаются в российском Министерстве обороны.

В рамках проведения плановых мероприятий в воздух над Норвежским и Баренцевым морями были направлены стратегические ракетоносцы Ту-160 Дальней авиации.

Данную информацию распространило Минобороны России.

Согласно представленным данным, полет совершался в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Российские самолеты сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ страны.

Время полетов составило более восьми часов.

Проведение вылетов российских военных экипажей над европейскими акваториями имеет регулярный характер. Основными направлениями полетов дальней авиации выступают нейтральные воды Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей.