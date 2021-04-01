Головная атомная подводная лодка проекта 885 М шифр "Ясень-М" "Казань" станет "полноправной" частью Военно-морского флота РФ к его "профессиональному" празднику, отмечаемому 25 июля.
Таковы данные, озвученные источником ТАСС. Ранее ожидалось, что "Казань" передадут флоту в мае-июне. На начало марта ожидался контрольный выход в море, после чего строители проведут ревизию узлов и механизмов суперлодки. В пресс-службе строителей — ПО "Севмаш" — информацию не комментируют.
Впервые спущена на воду "Казань" была 31 марта 2017 года. Сроки передачи флоту переносились неоднократно.
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