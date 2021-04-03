Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский военный спутник "Космос-2525" проработал на целевой орбите три года. Но больше этого объекта в космосе не существует.

Экспериментальный малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли — это всё, что известно о российском спутнике "Космос-2525". Аппарат был запущен с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". После выведения на целевую орбиту его приняли на управление Космические войска ВКС России.

Первого апреля объект сошёл с орбиты, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По данным специализированного ресурса Space-Track, космический аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана.

Ранее американскую военную разведку обеспокоили скрытые военные функции новых российских спутников общего назначения. Разведчики опасаются, что на них может быть установлено вооружение, позволяющее сбивать цели в космосе.

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