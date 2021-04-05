Глава ДНР рассказал о готовности Украины атаковать Донбасс

Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что Украина готова к полномасштабному наступлению на Донбасс.

"Физические возможности такие есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан этот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим. То, что есть политическая составляющая, мы тоже видим. Это очень чётко отражается на переговорной площадке. Мы видим полный саботаж работы", — заявил Пушилин в интервью на телеканале "Россия 24".

Также глава ДНР добавил, что шансы остановить военный конфликт в Донбассе "крайне мал".

"Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю", — заявил Пушилин.

Военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается более семи лет. В последние недели наблюдается очередное нарушение режима прекращения огня — ежедневно фиксируются обстрелы территорий народных республик и жертвы среди мирного населения.