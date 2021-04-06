Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса

Билет до Ростова, потом — Донбасс, затем — вступление в армию ДНР или ЛНР. Новые подробности того, как российские добровольцы оказываются в армии Донбасса, представили журналисты URA. RU.

О том, как проходит процедура, рассказали для URA. RU руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса, экс-боец самопровозглашённых республик Максим Хлопин и журналист, участник боёв в Донбассе Ростислав Журавлёв.

По словам Хлопина, схема "путешествия" выглядит так:

необходимо купить билет до Ростова;

затем из Ростова нужно отправиться в Донбасс.

Также необходимо вступить в регулярную армию ЛНР или ДНР — не состоящие в армии добровольцы властям непризнанных республик в данный момент неинтересны. Для вступления придётся пройти медосмотр, а также заключить контракт.

"Все, кто хочет, поступают на службу в армию. Покупают билет до Ростова, оттуда — в Донбасс, и — в регулярную армию. Сейчас набора добровольцев не ведётся. Но у них есть преимущества перед военными: добровольцы обладают более гибким умом и принимают нестандартные решения", — отметил Хлопин.

По мнению Журавлёва, помощь добровольцев будет весьма полезна в случае объявления Киевом полномасштабной войны.

"Помощь добровольцев понадобится. Но позовут ветеранов боевых действий 2014 года", — считает журналист.

Для ЛНР и ДНР важны люди, которые имеют опыт в наступательных операциях.

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