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Россия и США обменялись данными о количестве ядерного оружия

Силовые структуры » Министерство обороны

Госдепартамент США сообщил об обмене данными по количеству ядерных вооружений с Россией в рамках ДСНВ-3. Договор был продлён на пять лет после избрания президентом США Джозефа Байдена.

Россия и США обменялись данными о количестве ядерного оружия

США и Россия по договору обмениваются данными два раза в год — 1 сентября и 1 марта. По информации, которую сообщает Госдепартамент, Россия увеличила количество ядерных боеголовок, а США уменьшили.

На вооружении России находится 1456 боеголовок, в сентябре 2020 года их было 1447. США сократили количество боеголовок до 1357 (полгода назад их было 1457).

Также стала доступна информация о межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, которые несут ядерные боеголовки:

  • Россия — 517 (510 в сентябре);
  • США — 651 (675 в сентября).

Количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок изменилось незначительно:

  • Россия — 767 (764 в сентябре);
  • США — 800 (800 в сентябре).

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Автор: Артём Пермяков
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