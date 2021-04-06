Россия и США обменялись данными о количестве ядерного оружия

Госдепартамент США сообщил об обмене данными по количеству ядерных вооружений с Россией в рамках ДСНВ-3. Договор был продлён на пять лет после избрания президентом США Джозефа Байдена.

США и Россия по договору обмениваются данными два раза в год — 1 сентября и 1 марта. По информации, которую сообщает Госдепартамент, Россия увеличила количество ядерных боеголовок, а США уменьшили.

На вооружении России находится 1456 боеголовок, в сентябре 2020 года их было 1447. США сократили количество боеголовок до 1357 (полгода назад их было 1457).

Также стала доступна информация о межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, которые несут ядерные боеголовки:

Россия — 517 (510 в сентябре);

США — 651 (675 в сентября).

Количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок изменилось незначительно:

Россия — 767 (764 в сентябре);

США — 800 (800 в сентябре).

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