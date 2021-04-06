Шойгу объявил проверку боеготовности Вооружённых сил РФ

Во всех военных округах и на Северном флоте стартовали плановые проверки за зимний период обучения. В них участвуют все виды и рода войск Вооружённых сил РФ.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки", — сообщил во вторник, 6 апреля, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, уточнила пресс-служба Минобороны РФ.

В Восточном военном округе проверку проводит комиссия Генерального штаба. Основные мероприятия в рамках проверки здесь пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных военных округах и на Северном флоте проверка боеготовности проводится под руководством командующих войсками (силами).

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