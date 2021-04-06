В Чебаркуле состоятся учения с участием новейшего вооружения

В июне 2021 года в Чебаркуле состоятся экспериментальные учения, где будут применяться новейшие образцы российского вооружения. Среди них — боевая машина поддержки танков "Терминатор-2".

"Вооружение совершенно новое, способное вести борьбу и с воздушным противником, и с наземными бронированными целями, и с долговременными какими-то огневыми точками. Спектр применения широкий", — сообщил газете "Красная звезда" начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

"Терминатор-2" выполнен на базе шасси танка Т-72, вооружен 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами "Атака-Т" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

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