Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество

New York Times опубликовала документы, детализирующие, как после Второй мировой войны спецслужбы Германии и США укрывали от ответственности генерала СС Франца Хубера. Причина — использовали его талант рекрутера, особенно агентов из стран социалистического блока.

Известно, что подчиненные Хубера работали в тесном контакте с организатором Холокоста Адольфом Эйхманом, и лично Хубер ответственен за депортацию тысяч евреев в лагеря смерти. Но после войны он почти 10 лет был сотрудником немецкой разведки BND, работая под прикрытием.

Американский следователь рекомендовал Хубера как "честного, приверженного фактам, беспристрастного офицера", который якобы выполнял лишь полицейские задачи и не разделял идеологию нацизма.

Однако в 1964 году ее главы пришли к выводу, что такие сотрудники все же подрывают доверие к службе в обществе. Впрочем, до конца жизни Хубер получал пенсию ФРГ.

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