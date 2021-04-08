Войска Венесуэлы подошли к границе с Колумбией

Всё ближе к границе с Колумбией подходят войска Венесуэлы. Причина — террористы, которые, по данным Каракаса, занимаются поставкой наркотиков.

Ситуацию уточнило Стратегическое оперативное командование Боливарианских национальных вооружённых сил Венесуэлы в своём Twitter. Власти, уточнили военные, поставили задачу: перебросить силы в штат Апуре, который граничит с Колумбией.

Ранее, 4 апреля, на ситуацию у границы Венесуэлы и Колумбии пожаловался даже президент Николас Мадуро. Он заявил, что готов просить о помощи ООН: как оказалось, террористы успели выставить близ границ минные поля.

"Стратегическое оперативное командование Боливарианских национальных вооружённых сил развёртывает войска быстрого реагирования в штате Апуре для постоянной борьбы с нерегулярными вооружёнными террористическими группами, вовлечёнными в незаконный оборот наркотиков из Колумбии", — указано в заявлении.

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